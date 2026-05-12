Rocìo Munoz Morales conferma la rottura con Andrea Iannone | Sono una mamma single

Rocìo Munoz Morales ha confermato di essere una mamma single, commentando indirettamente la fine della relazione con Andrea Iannone. La attrice ha fatto questa dichiarazione senza entrare nei dettagli, lasciando intendere che non sono più insieme. Le indiscrezioni sulla separazione circolavano da settimane, e la sua affermazione sembra confermare tali voci. La notizia riguarda quindi la fine di una relazione sentimentale di lunga data tra i due.

Rocìo Munoz Morales conferma, seppur in maniera indiretta, la fine della liasion con Andrea Iannone. L'attrice, infatti, dice di essere una mamma single, confermando così le voci che già da tempo la volevano lontana dal motociclista.🔗 Leggi su Fanpage.it

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