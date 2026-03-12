Metodologie trasformative e pratiche di equità nella ricerca inclusiva al centro di un convegno scientifico ad Arezzo

Un convegno scientifico si è svolto ad Arezzo il 12 marzo 2026, con l’obiettivo di approfondire le metodologie trasformative e le pratiche di equità applicate alla ricerca inclusiva. La giornata ha visto la partecipazione di ricercatori e esperti nel settore, che hanno discusso di approcci innovativi e strategie volte a promuovere l’uguaglianza e l’inclusione nelle attività di ricerca. L’evento si è concentrato sulle tematiche di metodo e di pratica nel campo scientifico.

Arezzo, 12 marzo 2026 – . Appuntamento il 17 marzo 2026 alCampus universitario di Arezzo ad ingresso libero. Promuovere un approccio sempre più inclusivo e attento ai temi dell'equità e della neurodiversità è oggi una delle sfide centrali del mondo della ricerca accademica. Se ne parlerà ad Arezzo in occasione del convegno scientifico " Metodologie trasformative e pratiche di equità nella ricerca inclusiva ", in programma il 17 marzo 2026 alle ore 9.00, nell'Aula 14 della palazzina Uomini del Campus di Arezzo dell'Università di Siena (viale Cittadini, 33).