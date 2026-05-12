La questione dell' egemonia culturale è al centro del dibattito in Francia come in Italia | da Juliette Binoche ad Anna Mouglalis

In Francia e in Italia, la discussione sull'egemonia culturale coinvolge figure come Juliette Binoche e Anna Mouglalis. I festival cinematografici sono spesso utilizzati per mettere in evidenza questioni politiche e portare all'attenzione battaglie sociali e culturali. Questi eventi attraggono pubblico e media, offrendo uno spazio per riflettere su temi di attualità attraverso proiezioni, incontri e dibattiti pubblici.

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