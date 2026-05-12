La questione dell' egemonia culturale è al centro del dibattito in Francia come in Italia | da Juliette Binoche ad Anna Mouglalis
In Francia e in Italia, la discussione sull'egemonia culturale coinvolge figure come Juliette Binoche e Anna Mouglalis. I festival cinematografici sono spesso utilizzati per mettere in evidenza questioni politiche e portare all'attenzione battaglie sociali e culturali. Questi eventi attraggono pubblico e media, offrendo uno spazio per riflettere su temi di attualità attraverso proiezioni, incontri e dibattiti pubblici.
Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti I Festival di cinema rappresentano da sempre l’occasione per rendere visibili questioni politiche, per dar voce a battaglie destinate. rimanere di nicchia. Al festival di Cannes le occasioni non sono mai mancate. Il bersaglio dell’edizione 79 è Vincent Bolloré. Seicento professionisti del cinema denunciano l’influenza del miliardario dei media sulla settima arte. Un collettivo, intitolato “Zapper Bolloré”, è nato per denunciare i piani dell’imprenditore di estrema destra che entro il 2028 progetta di acquisire il 100% delle azioni di UGC, la terza catena di cinema francese, controllando così di fatto l’intera filiera produttiva e, sostengono i militanti del collettivo, «l’immaginario collettivo».🔗 Leggi su Iodonna.it
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