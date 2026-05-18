La Pugilistica Dorica si tinge d' argento | Thomas Bruno nuovo vicecampione italiano under 19

Durante il fine settimana, un atleta della Pugilistica Dorica ha conquistato la medaglia d’argento ai campionati italiani Under 19 tenutisi a Roseto degli Abruzzi. La competizione ha visto numerosi giovani pugili sfidarsi in diverse categorie, con il pugile anconetano che è riuscito a salire sul podio, piazzandosi tra i primi due posti. La vittoria rappresenta un risultato importante per la società sportiva e per l’atleta stesso, che ha dimostrato grande impegno durante tutta la manifestazione.

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