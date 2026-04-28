La Pugilistica Dorica soffia su 20 candeline | la festa con una riunione che ospiterà ben 14 incontri

Domenica 3 maggio, a partire dalle 17, si svolge a Ancona una riunione di pugilato per celebrare i vent'anni della Pugilistica Dorica. L'evento prevede la partecipazione di 14 incontri, con atleti e appassionati che si riuniscono per questa occasione speciale. La manifestazione si terrà presso una struttura cittadina, coinvolgendo diverse categorie di pugili e appassionati della disciplina.

ANCONA – Sarà uno ‘special event’ quello di domenica 3 maggio, a partire dalle 17, per festeggiare i 20 anni della Pugilistica Dorica. L’appuntamento sarà ancora una volta al PalaBrasili, con ben 14 match in programma per quello che costituirà il quarto evento di pugilato stagionale.Gli incontri.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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