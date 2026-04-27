Cagliari si tinge d’azzurro | la spada femminile conquista l’Europa i fiorettisti si prendono un argento di peso

Lunedì memorabile per la scherma italiana a Cagliari, durante gli Europei Under 23. La squadra femminile di spada ha ottenuto una vittoria che ha portato l’Italia a conquistare un titolo europeo. I fiorettisti italiani hanno concluso la gara con una medaglia d’argento. La competizione si è svolta in una cornice di grande partecipazione e tensione, con numerosi atleti provenienti da diversi paesi europei.

Lunedì da ricordare per la scherma azzurra agli Europei Under 23 di Cagliari. L’Italia ha conquistato l’oro nella spada femminile a squadra e l’argento nel fioretto maschile a squadre, chiudendo una terza giornata di gara con due medaglie pesanti e un bilancio complessivo che continua a sorridere alla spedizione di casa. Meno fortunato, invece, il team della sciabola maschile, che ha terminato la sua corsa al sesto posto. A prendersi la scena sono state Lucrezia Paulis, Gaia Caforio, Carola Maccagno e Vittoria Siletti, protagoniste di un percorso da campionesse. L’Italia ha debuttato battendo l’Austria 38-34, poi nei quarti ha superato la Germania 36-35 con una rimonta costruita nelle ultime tre frazioni.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Il Memorial D’Aloja si tinge d’azzurro: l’Italia conquista la regata di PiedilucoL’Italia conquista il successo nella classifica della quarantesima edizione del Memorial Paolo d’Aloja, la regata internazionale che ricorda ogni... Cairo sorride all’Italia: undici fiorettisti azzurri si prendono il tabellone principaleL’Italia del fioretto maschile si presenta in forze alla giornata clou della Coppa del Mondo del Cairo. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Lo stagno di Molentargius si tinge di rosa, è iniziata la nidificazione dei fenicotteri - L'Unione Sarda.it; Visite gratuite al Teatro Lirico di Cagliari e ai laboratori; Primavera 1. Super vittoria del Cagliari! Battuta la capolista Cesena; Inter-Cagliari, ufficiali: derby tra i fratelli Esposito, Josep Martinez titolare. Il Bastione di Cagliari si tinge di rosa per la Neuromielite otticaLa sera di venerdì 13 marzo il torrino del Bastione di Saint Remy si accenderà di rosa. «Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, pensato per richiamare l'attenzione sulla Neuromielite ottica ... unionesarda.it L’allenatore dei nerazzurri alla fine della gara persa a Cagliari 3-2. x.com L’allenatore dei nerazzurri alla fine della gara persa a Cagliari 3-2. - facebook.com facebook