Secondo l’ultimo rapporto dell’Institute of International Finance, alla fine di marzo il debito globale, composto da quello pubblico e privato di aziende e famiglie, ha toccato i 353 trilioni di dollari. Questa cifra riguarda sia i prestiti contratti a livello mondiale sia i titoli di stato emessi da vari paesi. Tra le ragioni di preoccupazione, si segnala la possibile perdita di fiducia nei titoli americani, un elemento che potrebbe contribuire a una futura crisi finanziaria.

Secondo l’ultimo Global Debt Monitor dell’Institute of International Finance (IIF), alla fine di marzo il debito globale, pubblico e privato (aziende e famiglie), ha raggiunto 353 trilioni di dollari. Questa impennata segue il record di 348 trilioni registrato alla fine del 2025, quando il debito globale era aumentato di circa 29 trilioni di dollari. L’IIF è l’associazione internazionale delle maggiori istituzioni finanziarie (400 membri di 60 Paesi), con sede a Washington e a Pechino, che elabora analisi e ricerche riguardanti i mercati e la finanza globale. Intitolato “Storm Clouds: Debt Markets on a Precipice” (Nuvole tempestose: i mercati del debito sull’orlo di un precipizio), il rapporto mostra che il debito globale è aumentato di oltre 4. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La prossima crisi potrebbe nascere dalla perdita di fiducia nei titoli americani

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SOLDI A RISCHIO: La prossima crisi finanziaria e gia pianificata

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