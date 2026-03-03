Il Real Madrid scivola contro il Getafe e rimane a -4 dalla vetta | potrebbe essere il secondo anno di fila senza titoli

Il Real Madrid ha perso in casa contro il Getafe, rimanendo a quattro punti dal Barcellona, che guida la classifica. La sconfitta ha messo in discussione le possibilità di ottenere un titolo, considerando anche le stagioni precedenti. La squadra ha subito un passo falso importante in un momento cruciale della stagione. La partita si è conclusa con una sconfitta che può influenzare le prospettive future.

Il Barcellona se la ride e tenta la mini-fuga. El Pais: "La serata al Bernabéu si è chiusa tra i cori “Florentino, dimissioni”. As: "Dal 6 al 17 marzo sono 12 giorni in cui il Madrid si gioca la stagione, tra Liga e Champions League" Real Madrid's new coach Alvaro Arbeloa leads a training session at Real Madrid Sports City in Valdebebas, in the outskirts of Madrid, on January 13, 2026. Real Madrid appointed Alvaro Arbeloa as new coach on January 12, 2026 after coach Xabi Alonso has left the club by mutual consent, a day after the team lost the Spanish Super Cup final against rivals Barcelona, AFP reports. (Photo by Oscar DEL POZO AFP) La sconfitta maturata (in casa, tra l’altro) contro il Getafe ha lasciato il Real Madrid a quattro lunghezze di distanza dal Barcellona primo in classifica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Real Madrid scivola contro il Getafe e rimane a -4 dalla vetta: potrebbe essere il secondo anno di fila senza titoli Real Madrid, Camavinga fermato da…mal di denti! Il francese sarà costretto a saltare il prossimo match contro il Getafe, ultimissimeChelsea, clamorosa confessione di Boehly su Cucurella: è arrivato nei Blues grazie al…Manchester City! Retroscena sul suo acquisto Calciomercato... Real Madrid-City è la partita più giocata della Champions: si affrontano per il quinto anno di filaSarà di nuovo Manchester City contro Real Madrid, una partita diventata ormai una classica del calcio europeo: negli ultimi sette anni si sono... REAL MADRID AND GETAFE JOIN AFE’S MIAMI MATCH PROTEST #GetafeRealMadrid #LaLiga #RealMadrid Aggiornamenti e notizie su Real Madrid Temi più discussi: Ex Inter, Satriano eroe al ‘Bernabeu’: la sua magia piega il Real Madrid; Il momento più imbarazzante del sorteggio Champions, Rakitic scivola sulla pallina: Colpa della crema; LaLiga: Lamine Yamal trascina il Barça, il Real crolla e scivola a -4. Il Real Madrid non rialza la testa: ko anche col GetafeA una settimana dalla sconfitta contro l’Osasuna di Alessio Lisci, i blancos si arrendono anche di fronte agli azulones. Decide una rete solitaria di Satriano. Barça sempre a +4 dagli eterni rivali. corrieredellosport.it Il comunicato del Real MadridIl comunicato: A seguito degli esami effettuati sul nostro giocatore Kylian Mbappé dai medici specialisti francesi, sotto la supervisione dei servizi medici del Real Madrid, è stata confermata la ... sport.sky.it Oggi abbiamo perso uno dei più grandi giocatori della nostra storia. Senza Gabriele Vianello (40 punti al Real Madrid per rimontare il meno 5 dell’andata) l’Olimpia non avrebbe vinto il titolo europeo del 1966. In finale contro lo Slavia Praga segnò altri 21 punt - facebook.com facebook Attenzione, contrordine: vi avevano raccontato che Huijsen è una colonna del Real Madrid Beh, a dire il vero sta facendo più danni della grandine: e il Bernabeu non lo vuole più vedere Con Mbappé infortunato i blancos sono in caduta libera: e il più fischiat x.com