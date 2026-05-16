La Promessa Anticipazioni dal 17 al 23 maggio 2026 | Addio a Don Romulo!

Le puntate de La Promessa in onda dal 17 al 23 maggio 2026 promettono emozioni forti. I protagonisti si troveranno ad affrontare situazioni delicate e decisioni difficili. In particolare, l’addio a Don Romulo segnerà un momento cruciale per tutti i personaggi. Scopriamo insieme le anticipazioni giorno per giorno. Beautiful, Brooke seduce Ridge per fermare Steffy: anticipazioni americane Le trame di domenica 17 maggio 2026. Inizia la settimana con Toño che permette a Enora di osservare i lavori di costruzione di un motore. La giovane dimostra un grande talento e propone soluzioni ingegnose. Nel frattempo, Angela si trova in difficoltà a causa delle pressioni della madre e di Don Lorenzo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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La Promessa, anticipazioni dal 17 al 23 maggio 2026: Romulo se ne va

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