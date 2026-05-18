Durante la celebrazione dello scudetto dell'Inter, sono stati mostrati alcuni striscioni con contenuti offensivi nei confronti del Milan. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha aperto un fascicolo per approfondire quanto accaduto. L'episodio ha generato attenzione da parte delle autorità sportive, che stanno valutando eventuali conseguenze disciplinari. La festa si è trasformata in un episodio che ha coinvolto anche le dinamiche legali legate alle manifestazioni pubbliche dei tifosi.

Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Quali saranno le mosse del club Crollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Quali saranno le mosse del club Allegri incontra Cardinale, le richieste del tecnico per restare al Milan: può dire addio nonostante la Champions! Ndicka si ferma e salta Verona Roma: c’è lesione! Ecco chi può prendere il suo posto in difesa Flick e il Barcellona avanti insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2028. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Festa Scudetto Inter, striscioni anti-Milan: la Procura FIGC apre un fascicolo! Cosa sta succedendo

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La Festa Scudetto dell'Inter Campione dItalia per la 21esima volta

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