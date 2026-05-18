La Procura della FIGC ha aperto un fascicolo ufficiale riguardante la festa per lo Scudetto dell'Inter. L'indagine riguarda comportamenti considerati offensivi e la presenza di striscioni contro il Milan. Tra i soggetti coinvolti ci sarebbero anche alcuni individui identificati come Thuram. L'attenzione si concentra sui contenuti degli striscioni e sui comportamenti dei partecipanti alla celebrazione. Al momento, non ci sono ancora sanzioni ufficiali o decisioni definitive.

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© Juventusnews24.com - Festa Scudetto Inter, la Procura FIGC apre un fascicolo: nel mirino Thuram e gli striscioni anti-Milan. I dettagli

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Festa Scudetto Inter, l'intervista a Zanetti

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