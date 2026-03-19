Chiesti 7 anni e 7 mesi per Marius Borg | il figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia finito a processo per stupro

La procura norvegese ha chiesto sette anni e sette mesi di carcere per Marius Borg Hoiby, figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia, al termine del processo che si è svolto davanti al tribunale distrettuale di Oslo. L'accusa ha presentato le sue richieste durante le udienze, mentre la difesa ha risposto alle accuse con le proprie argomentazioni. La sentenza sarà comunicata nelle prossime settimane.

La procura norvegese ha chiesto una condanna a sette anni e sette mesi di carcere per Marius Borg Hoiby, il figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia, al termine del processo che si è svolto davanti al tribunale distrettuale di Oslo. Il pubblico ministero Sturla Henriksbo ha formulato la richiesta di pena nelle sue conclusioni, sottolineando la gravità dei reati contestati. Secondo l’accusa, la condanna deve riflettere il peso delle violenze denunciate: “Lo stupro può lasciare cicatrici indelebili e distruggere vite, può essere qualcosa che la vittima si porterà dentro per tutta la vita. Questo deve riflettersi anche nella pena”. La sentenza è attesa nei prossimi giorni, quando i tre giudici si ritireranno in camera di consiglio per decidere il verdetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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