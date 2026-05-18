La principessa Kate a Reggio Emilia Sgambato PD | I nidi non sono servizi accessori ma infrastrutture democratiche Nei primi anni si costruisce il futuro lo Stato non rincorra le emergenze
La notizia ha fatto il giro del mondo: Catherine, Principessa del Galles, ha scelto Reggio Emilia per conoscere da vicino il celebre “Reggio Emilia Approach”, l’approccio pedagogico nato dopo la Seconda guerra mondiale che ha rivoluzionato il modo di pensare l’infanzia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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