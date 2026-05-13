La principessa Kate Middleton si trova a Reggio Emilia per una visita ufficiale, il suo primo viaggio all'estero dopo la diagnosi di un tumore. Durante l'evento, sono state scattate fotografie che la ritraggono mentre partecipa a incontri pubblici e incontri istituzionali nella città. La visita si svolge in un contesto di impegni ufficiali e incontri con rappresentanti locali. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo alle attività specifiche svolte durante la giornata.

Il suo primo viaggio all'estero da quando le venne diagnosticato un tumore ha come obiettivo conoscere un metodo pedagogico ideato in città Mercoledì è iniziata la visita di due giorni della principessa britannica Kate Middleton a Reggio Emilia, il suo primo viaggio ufficiale fuori dal Regno Unito da quando nel 2024 le è stato diagnosticato un cancro (che a gennaio del 2025 Middleton aveva detto essere in remissione). Il viaggio è stato organizzato con la Royal Foundation Centre for Early Childhood, una fondazione creata da lei nel 2021 con finalità benefiche che si occupa dei bambini nei primi anni di vita. L’obiettivo della visita è...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le foto della principessa Kate Middleton a Reggio Emilia

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3.5 years since this princess’s last overseas visit and the press will make it all about Meghan.

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