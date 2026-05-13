A Reggio Emilia, la visita della principessa Kate ha attirato molte persone che si sono radunate per vederla. La folla ha scattato numerosi selfie e sventolato bandiere, mentre alcuni partecipanti indossavano cappellini in stile Elisabetta. La visita si è svolta nel centro della città, dove la presenza della principessa ha attirato l’attenzione di cittadini e visitatori. La giornata è trascorsa senza particolari incidenti o imprevisti.

Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate tra selfie, bandiere e cappellini in stile Elisabetta. In tailleur azzurro, omaggio all’Italia, la moglie di William ha scelto la città emiliana come meta del suo primo viaggio all’estero dopo la malattia per conoscere da vicino il ‘Reggio Approach’, metodo educativo per le scuole d’infanzia diventato un modello nel mondo. ‘Sono affascinata dalla vostra filosofia, da come i bambini siano parte e al centro della comunità’, ha detto Kate visitando il centro internazionale Loris Malaguzzi. Al Municipio ha ricevuto il primo tricolore dalle mani del sindaco, per poi incontrare in piazza i bambini e le centinaia di persone accorse da tutta Italia per salutarla.🔗 Leggi su Tv2000.it

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La principessa Kate a Reggio Emilia

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