Torino prima città italiana del Bitcoin | quando le crypto saranno la moneta quotidiana c’è una data
A Torino si parla di utilizzare Bitcoin come moneta quotidiana, con una data già fissata per l’introduzione ufficiale. Le possibilità includono pagare il caffe, fare acquisti e pagare le tasse comunali tramite criptovaluta. Questa realtà si verifica già in alcune città vicine, come Lugano, dove i residenti possono usare Bitcoin per diverse transazioni quotidiane. La proposta è al centro del dibattito locale e coinvolge diverse istituzioni.
Pagare il caffè, fare la spesa, saldare le tasse comunali. In Bitcoin. Non è fantascienza: a Lugano, a meno di due ore da Torino, succede già. Lì oltre 360 esercizi commerciali accettano criptovalute, le imposte locali si pagano in Bitcoin, tanto che la città svizzera ha attratto aziende e.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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