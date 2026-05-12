Torino prima città italiana del Bitcoin | quando le crypto saranno la moneta quotidiana c’è una data

A Torino si parla di utilizzare Bitcoin come moneta quotidiana, con una data già fissata per l’introduzione ufficiale. Le possibilità includono pagare il caffe, fare acquisti e pagare le tasse comunali tramite criptovaluta. Questa realtà si verifica già in alcune città vicine, come Lugano, dove i residenti possono usare Bitcoin per diverse transazioni quotidiane. La proposta è al centro del dibattito locale e coinvolge diverse istituzioni.

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