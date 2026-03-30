Dal 10 al 12 aprile 2026, Torino accoglierà la prima tappa italiana del Rafa Nadal Padel Tour, che si svolgerà al Palavillage di Grugliasco. La manifestazione coinvolge giocatori professionisti e appassionati del padel, consolidando la presenza della città nel circuito internazionale di questo sport. L'evento si svolgerà su più giorni con incontri e attività dedicate agli appassionati.

Dal 10 al 12 aprile 2026, Torino consolida il suo ruolo nel padel internazionale con la prima tappa italiana del Rafa Nadal Padel Tour, ospitata al Palavillage di Grugliasco. L’evento si svolge in collaborazione con la FITP e rappresenta un momento di grande sport e partecipazione per giocatori e appassionati. Torino accoglie per il secondo anno consecutivo la manifestazione, che nella prima edizione del 2025 aveva visto la partecipazione di 800 persone. Il circuito italiano toccherà sei città: dopo Torino, Ancona (24-26 aprile), Roma (22-24 maggio), Milano (12-14 giugno), Napoli (26-28 giugno) e Firenze (18-20 settembre), prima della finale a Maiorca. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Rafa Nadal Padel Tour 2026: Torino ospita la prima tappa italiana al Palavillage di Grugliasco

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