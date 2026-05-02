Narges Mohammadi, premio Nobel iraniana, si trova in ospedale dopo aver subito due svenimenti mentre era in custodia. La sua condizione di salute si è aggravata improvvisamente, attirando l’attenzione di media e organizzazioni internazionali. Non sono state fornite dettagli specifici sulle cause dei malori, ma l’episodio ha suscitato preoccupazioni sulla sua situazione sanitaria. La donna era stata arrestata e detenuta in precedenza, e le sue condizioni continuano a essere monitorate.

Le condizioni di salute di Narges Mohammadi tornano al centro dell’attenzione internazionale dopo un improvviso peggioramento avvenuto durante la detenzione. L’attivista iraniana, insignita del Premio Nobel per la Pace, è stata trasferita d’urgenza in ospedale dopo aver perso conoscenza due volte nel giro di poche ore. Una situazione che ha fatto scattare nuove preoccupazioni tra familiari, legali e organizzazioni per i diritti umani, che da tempo denunciano il suo stato fisico già compromesso. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe accusato gravi cali di pressione, dolori al petto e sintomi compatibili con una crisi neurologica. Il quadro clinico sarebbe peggiorato rapidamente, rendendo necessario l’intervento dei medici e il successivo ricovero.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, la premio Nobel Narges Mohammadi in ospedale dopo due svenimenti: cresce l’allarme per la sua vita

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Attivista iraniana, premio Nobel paer la pace, Narges Mohammadi ricoverata in terapia intensiva. x.com