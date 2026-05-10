L’avvocata iraniana e premio Nobel per la Pace è stata recentemente trasferita in un ospedale a Teheran. La notizia arriva dopo che era stata detenuta in precedenza in carcere. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute o sulle ragioni del ricovero. La sua situazione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale.

L’avvocata iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, è stata trasferita in un ospedale a Teheran. Lo ha reso noto la sua fondazione. Il trasferimento è giunto diversi giorni dopo il suo svenimento in carcere e dopo giorni di appelli da parte della famiglia. Mohammadi era detenuta dal mese di dicembre nel carcere di Zanjan; ha perso conoscenza due volte ed è stata trasferita in un ospedale locale il 1° maggio. La fondazione spiega che le è stata concessa la sospensione della pena detentiva su cauzione, ma in una dichiarazione condivisa con Associated Press si sottolinea che questo non è sufficiente e che Mohammadi necessita di “ cure specialistiche permanenti “.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Narges Mohammadi, la premio Nobel trasferita in ospedale a Teheran

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Jailed Nobel Laureate Narges Mohammadi Needs Urgent Heart Treatment, Family Appeals | APT

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