La Polverini accanto a Scurria | Messina ha bisogno di un nuovo sindaco

In una recente dichiarazione, un rappresentante politico ha espresso la necessità di un cambio alla guida di Messina, sottolineando la richiesta di un nuovo sindaco e di una nuova classe dirigente. La stessa persona ha inoltre evidenziato la conoscenza del territorio da parte di un candidato, sostenendo che questa competenza potrebbe favorire la risoluzione delle questioni più urgenti della Città Metropolitana. La posizione si inserisce in un quadro di discussioni politiche che coinvolgono il futuro amministrativo dell’area.

“Messina ha bisogno di un nuovo sindaco e di una nuova classe dirigente. Marcello Scurria conosce il territorio e sa come risolvere i problemi di questa importante Città Metropolitana”. Lo ha dichiarato la leader di Noi Moderati, Renata Polverini, intervenuta oggi a Messina - presso il comitato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Polverini a Messina per sostenere Scurria: "Sa come risolvere i problemi della città"Dopo i ministri Salvini e Abodi tocca a Renata Polverini sostenere Marcello Scurria nella corsa alla poltrona di sindaco.

Elezioni 2022, lista "Partecipazione" Marcello Scurria sindaco per Messina: tutti i candidati al Consiglio comunaleConsegnata a Palazzo Zanca la lista Partecipazione - Marcello Scurria sindaco per Messina, la prima delle sette che sosterranno la candidatura a...

Polverini: politica si limiti a creare condizioni per far operare i mediciLa politica non deve intervenire in questa materia, ma deve limitarsi a porre le condizioni per far operare i medici nel modo migliore. Ad affermarlo è stata la presidente della Regione Lazio, ... quotidianosanita.it

Silvio e Renata, la cena dei milleNiente aglio: Berlusconi lo detesta. Né salmone: la Polverini è allergica. Vietatissimo il colore rosso, che al Cavaliere proprio non è mai andato a genio. Per il resto tutto viene celato dietro al ... iltempo.it