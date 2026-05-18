Polverini a Messina per sostenere Scurria | Sa come risolvere i problemi della città

A Messina, una figura politica proveniente da altri livelli istituzionali si è recata in città per esprimere il proprio supporto a un candidato sindaco. La visita si inserisce in una serie di appuntamenti con esponenti di rilievo, tra cui ministri e altri rappresentanti del governo. Durante l'incontro, è stato fatto riferimento alla capacità del candidato di affrontare le questioni della città. La presenza di questa personalità si inserisce nel quadro delle prossime elezioni amministrative in città.

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