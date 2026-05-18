Polverini a Messina per sostenere Scurria | Sa come risolvere i problemi della città

Da messinatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Messina, una figura politica proveniente da altri livelli istituzionali si è recata in città per esprimere il proprio supporto a un candidato sindaco. La visita si inserisce in una serie di appuntamenti con esponenti di rilievo, tra cui ministri e altri rappresentanti del governo. Durante l'incontro, è stato fatto riferimento alla capacità del candidato di affrontare le questioni della città. La presenza di questa personalità si inserisce nel quadro delle prossime elezioni amministrative in città.

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Dopo i ministri Salvini e Abodi tocca a Renata Polverini sostenere Marcello Scurria nella corsa alla poltrona di sindaco. Nel pomeriggio la leader di Noi Moderati, già presidente della Regione Lazio e segretaria nazionale dell' Unione Generale Lavoratori, ha partecipato a un incontro, nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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