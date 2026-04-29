Elezioni 2022 lista Partecipazione Marcello Scurria sindaco per Messina | tutti i candidati al Consiglio comunale

Consegnata a Palazzo Zanca la lista Partecipazione - Marcello Scurria sindaco per Messina, la prima delle sette che sosterranno la candidatura a sindaco di Marcello Scurria alle Comunali di maggio. La coalizione di centrodestra ha ufficializzato la propria struttura elettorale in vista delle.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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