Napoli la maledizione degli infortuni ha colpito ancora | Vergara out quanto dovrà stare fermo

A Napoli, un nuovo infortunio ha fermato Vergara, che dovrà restare fuori dal campo per un periodo ancora da definire. Il giocatore aveva iniziato bene la stagione, ma un'infiammazione persistente lo ha costretto a interrompere l’attività, già compromessa dal precedente stop contro il Torino. La squadra si trova ancora una volta a fare i conti con problemi fisici tra i propri uomini.

Il campanello d'allarme era scattato contro il Torino: un'infiammazione persistente costringe il talento azzurro a fermarsi nel momento più bello. In attesa di conferme ufficiali, salta Lecce e Cagliari prima della sosta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Anche Vergara colpito dalla maledizione Napoli: salterà Lecce, Cagliari e NazionaleRepubblica: l’infiammazione non è svanita, oggi altri accertamenti che dovrebbero confermare la fascite plantare.

Il Napoli non ha ancora spiegato di chi è la responsabilità della campagna acquisti e degli infortuniSe mandi via dopo 6 mesi due giocatori pagati circa 70 milioni vuol dire che sono stati acquisti sbagliati.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Napoli la maledizione degli infortuni...

Temi più discussi: Emergenza Napoli: la maledizione dei Fab Four colpisce Conte; Maledizione play per il Napoli Basket: anche il nuovo arrivo Zemaitis va ko. E Totè salta Cantù per squalifica; Le polemiche ridicole e la Napoli che pochi capiscono; Probabili formazioni Napoli-Torino, De Bruyne e Anguissa in ripresa: McTominay e Lobotka ai box.

La maledizione del Napoli Basket: infortuni e squalifiche che affliggono la squadraIl Napoli Basket è sulla bocca di tutti, ma non per le ragioni che ci si aspetterebbe. L’entusiasmo per il nuovo arrivo di Zemaitis è svanito in un batter ... cronachedellacampania.it

Il Mattino: Napoli, continua la maledizioneCome conclude Pino Taormina su Il Mattino, quella del Napoli resta una storia segnata da continui ostacoli: un progetto ambizioso, frenato da una serie impressionante di infortuni che hanno ... napolipiu.com

Spazio Napoli - facebook.com facebook

La formazione del Napoli che potrebbe essere, tra poco, finalmente realtà: Meret (Milinkovic Savic) Di Lorenzo - Rahmani - Buongiorno Politano - Anguissa - Lobotka - Spinazzola De Bruyne - Mc Tominay Hojlund ( Lukaku) Uno squadrone. x.com