La Parthenope aderisce all' iniziativa Le Università per Giulio Regeni | il 19 maggio evento in Aula Magna

Da napolitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Università Parthenope aderisce al progetto "Le Università per Giulio Regeni. A dieci anni dalla scomparsa, un'iniziativa per la libertà di ricerca" promosso dalla Senatrice a vita e docente dell’Università Statale di Milano Elena Cattaneo, con un evento che si terrà il 19 maggio 2026 alle ore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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