Regeni Vanvitelli aderisce all’iniziativa ‘Le università per Giulio’

Il 20 maggio alle 9.30, presso il Rettorato dell'università, si terrà un evento in cui l'ateneo aderisce all'iniziativa ‘Le università per Giulio’. La partecipazione si inserisce in una serie di attività promosse per ricordare Giulio Regeni e sensibilizzare sulla tutela dei diritti. L'iniziativa coinvolge diverse istituzioni universitarie italiane e si svolge in diverse città del paese.

(Adnkronos) – La Vanvitelli per Giulio Regeni. Il 20 maggio, alle ore 9.30, presso il Rettorato di Caserta, in viale Ellittico, si terrà una proiezione speciale del documentario 'Giulio Regeni – Tutto il male del mondo', prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni, accompagnata da un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca. L’evento è organizzato dall’Università della Campania Luigi Vanvitelli nell’ambito dell’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni”, promossa dalla Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore: 76 università, 15mila persone coinvolte per due mesi di incontri e proiezioni sulla libertà di ricerca. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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