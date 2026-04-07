Comunicare la sicurezza in cantiere il 9 aprile approfondimento alla Palazzina Reale

Il prossimo 9 aprile si terrà un approfondimento presso la Palazzina Reale dedicato alla comunicazione della sicurezza nei cantieri. L’evento si concentrerà sull’uso di rappresentazioni grafiche semplici e chiare, con l’obiettivo di migliorare la comprensione delle norme di sicurezza e ridurre il rischio di incidenti sul lavoro. L’iniziativa si rivolge a professionisti del settore ed è prevista una discussione su strumenti e metodi di comunicazione visiva.

Firenze, 7 aprile 2026 – Comunicare la sicurezza in cantiere attraverso rappresentazioni grafiche facili ed efficaci, con l'obiettivo di prevenire gli infortuni. È lo scopo del seminario gratuito che la Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Firenze (Oaf), in collaborazione con la Fondazione Architetti, organizza il 9 aprile nella sede della Palazzina Reale di piazza Stazione. L'evento, dal titolo 'Rappresentazione grafica del piano di sicurezza e coordinamento', inizierà alle ore 9, è gratuito e valido per il rilascio di 4 Cfp per architetti. Dopo i saluti istituzionali dell'Ordine da parte del... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comunicare la sicurezza in cantiere, il 9 aprile approfondimento alla Palazzina Reale Alla Palazzina Reale il dibattito sulla transizione energetica: prospettive e criticitàFirenze, 23 marzo 2026 - Il focus sulla transizione energetica al 2030 sarà al centro del convegno organizzato per il 1 aprile da parte della... Notre Dame e San Miniato, il focus dei due restauri alla Palazzina RealeFirenze, 20 febbraio 2026 - Due luoghi unici al mondo, due interventi molto diversi ma su cui risalta l'eccellenza italiana.