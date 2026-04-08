Chivu nuovo modulo e idee chiare sul mercato | ecco la nuova Inter

Da gazzetta.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A fine stagione, Cristian Chivu incontrerà la dirigenza dell’Inter per discutere del rinnovo del contratto. Durante l'incontro, il giocatore presenterà anche le sue proposte e le idee per il futuro della squadra. La trattativa sarà l’occasione per chiarire gli intenti di entrambe le parti e definire i prossimi passi. La decisione finale dipenderà da questi colloqui.

A fine stagione Cristian Chivu discuterà con la dirigenza dell'Inter del suo nuovo contratto, ma paleserà anche le sue idee per il futuro. C'è l'idea di virare sulla difesa a quattro, mentre sul mercato servono rinforzi in tutti i reparti: ecco chi piace ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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