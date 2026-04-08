Chivu nuovo modulo e idee chiare sul mercato | ecco la nuova Inter

A fine stagione, Cristian Chivu incontrerà la dirigenza dell’Inter per discutere del rinnovo del contratto. Durante l'incontro, il giocatore presenterà anche le sue proposte e le idee per il futuro della squadra. La trattativa sarà l’occasione per chiarire gli intenti di entrambe le parti e definire i prossimi passi. La decisione finale dipenderà da questi colloqui.

A fine stagione Cristian Chivu discuterà con la dirigenza dell'Inter del suo nuovo contratto, ma paleserà anche le sue idee per il futuro. C'è l'idea di virare sulla difesa a quattro, mentre sul mercato servono rinforzi in tutti i reparti: ecco chi piace ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu, nuovo modulo e idee chiare sul mercato: ecco la nuova Inter Mercato Inter, Chivu indica il nome perfetto per cambiare modulo: ecco gli scenari e tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, Chivu chiede un nome preciso per cambiare modulo. Calciomercato Inter, Chivu ha le idee chiare: dialogo con la società, ci sono 4 senatori in bilicodi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, Cristian Chivu ha lanciato un messaggio preciso alla società nerazzurra: ci sono 4 senatori in bilico. Temi più discussi: L'Inter di Chivu cambia pelle? Il mercato spinge verso la difesa a quattro e il sogno 4-2-3-1; Il modulo, il mercato, il nodo Carlos Augusto: come cambierebbe la difesa dell’Inter senza Bastoni; Inter, con Bastoni via Chivu rivoluziona: ecco il modulo a sorpresa che vuole fare oltre al 3-4-2-1; Il mercato cambia il modulo dell'Inter? Gli indizi per il 4-2-3-1. Chivu, rinnovo e modulo 4-2-3-1: ecco l’Inter 2026-27Le ultime Inter news riguardano il rinnovo di Chivu e la lista degli acquisti per il modulo 4-2-3-1: da Palestra a Diaby passando per Kone ... interlive.it Chivu Inter, rinnovo e restyling: due i profili individuati per abbandonare la difesa a 3! L’idea rivoluzionariaChivu Inter, rinnovo e restyling: due i profili individuati per abbandonare la difesa a 3! L'idea rivoluzionaria condivisa con il club per l'estate ... calcionews24.com Chivu darà le sue indicazioni per formare la squadra del prossimo anno. Avrebbe già voluto cambiare volto al gruppo, ma si è adeguato. Ora in estate è prevista una rivoluzione tra new entry e cessioni. Ecco lo scenario secondo La Gazzetta dello Sport - facebook.com facebook Polverosi: "Se l'Inter perdesse lo scudetto Chivu farebbe la fine di Inzaghi, ovvero..." x.com