In un arco di due mesi, si delineano le mosse del presidente dell’Ancona, che si prepara a prendere decisioni cruciali. In questo periodo, si parla di un possibile ritorno di Bucci e di un candidato misterioso, senza nomi ufficiali, che potrebbe entrare in gioco. La situazione sembra in evoluzione, con incontri e incontri programmati per definire il futuro del club. La scena è pronta per sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri interni.

E’ tempo di decisioni importanti per il presidente dell’Ancona Massimiliano Polci, che quest’anno s’è ritrovato ad affrontare il campionato praticamente da solo, prima con il sostegno esterno sotto forma di consulenza da parte di Alessandro Di Paolo che poi, a causa delle indagini che lo vedono coinvolto, s’è progressivamente allontanato dall’Ancona. Inizialmente c’era anche la vicinanza di Manolo Bucci. Ma alla fine è Polci che ha dovuto far fronte a tutto e tutti. Proseguendo con lo spacchettamento, ma raccogliendo, almeno finora, davvero poco: un 5% alla Gsk Security, un’opzione per un altro 5% in mano all’avvocato Robert Egidi per conto dell’ex Fano Mario Russo, e quattro promessi ingressi che alla fine hanno preferito restare alla finestra ad attendere l’evoluzione delle trattative.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuova Ancona in due mesi. Polci prepara il terreno a Bucci e a un mister X

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ancona I soci non firmano, Bucci è in poleLa tanto attesa fumata bianca alla fine non si è concretizzata: l’ingresso dei quattro sponsor locali all’interno della SSC Ancona è al momento...

Persiceto prepara il terreno per api e farfalleIl Comune ha aderito al protocollo dell’Università di Bologna ‘Comuni amici degli impollinatori’.

Argomenti più discussi: L'Ancona tra due fuochi: per la nuova maggioranza sempre attive le ipotesi legate a Bucci (che deve risolvere il nodo Valmontone) e...; Architettura, turismo e ospitalità contemporanea: da Ancona il via al viaggio di Vette e Onde Experience 2026; Sulle colline di Ancona due fratelli producono uno dei migliori rosati d'Italia (che costa molto poco); Ancona, cittadella sportiva: la nuova piscina completata in anticipo – VIDEO.

Atterrate a Fiumicino le due studentesse di Gaza dell'UnivpM. Marco Battino: Da oggi Ancona è la loro seconda casa x.com

Suggerimenti per un viaggio di 5 giorni in Italia ad agosto? Mi piacerebbe sapere le tue raccomandazioni! reddit

Entro due anni la nuova sede Cnr Irbim in palazzina ex Fincantieri al porto di AnconaSette milioni e 200mila euro (Iva esclusa) di investimento e 540 giorni stimati per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'ex palazzina Fincantieri al porto di Ancona che ospiterà ... ansa.it