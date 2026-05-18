La notte di follia in via Pirandello tra sputi e resistenza ai carabinieri | salgono a due i denunciati
Nella serata di sabato, in via Pirandello, si è verificato un episodio di disordini che ha coinvolto più persone. Durante le fasi di intervento delle forze dell’ordine, sono stati segnalati comportamenti di resistenza e sputi rivolti ai carabinieri. Le autorità hanno identificato e denunciato due giovani, uno dei quali avrebbe partecipato attivamente al tentativo di ostacolare le operazioni di polizia. L’evento si inserisce in un quadro di tensione tra cittadini e forze dell’ordine nel centro cittadino.
Le urla e gli sputi in via Pirandello non sono stati il gesto isolato di un singolo "cane sciolto". L’inchiesta sul caos scoppiato, sabato sera, nel cuore del centro cittadino si arricchisce di un nuovo capitolo: il giovane denunciato per aver sfidato i carabinieri non era solo. A spalleggiarlo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Notti di movida e follia: pistola in pugno, sputi ai carabinieri e fiumi di droga
Caos in provincia: sputi ai carabinieri e pistola a salve tra i minori? Punti chiave Come ha fatto un minore a sfidare apertamente i carabinieri? Cosa nascondeva la pistola a salve sequestrata a Canicattì? Quali...
La notte di follia in via Pirandello tra sputi e resistenza ai carabinieri: salgono a due i denunciatiIdentificato il complice che ha spalleggiato il giovane agrigentino nella sfida alle divise: è un coetaneo di Raffadali ... agrigentonotizie.it
Notti di movida e follia: pistola in pugno, sputi ai carabinieri e fiumi di drogaUn sedicenne ha seminato il caos in via Pirandello, mentre a Canicattì è spuntata un'arma a salve senza tappo rosso. Numerose le segnalazioni di giovani, e non solo, trovati con modiche quantità di st ... agrigentonotizie.it