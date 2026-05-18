La notte di follia in via Pirandello tra sputi e resistenza ai carabinieri | salgono a due i denunciati

Nella serata di sabato, in via Pirandello, si è verificato un episodio di disordini che ha coinvolto più persone. Durante le fasi di intervento delle forze dell’ordine, sono stati segnalati comportamenti di resistenza e sputi rivolti ai carabinieri. Le autorità hanno identificato e denunciato due giovani, uno dei quali avrebbe partecipato attivamente al tentativo di ostacolare le operazioni di polizia. L’evento si inserisce in un quadro di tensione tra cittadini e forze dell’ordine nel centro cittadino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui