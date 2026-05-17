Caos in provincia | sputi ai carabinieri e pistola a salve tra i minori

Un episodio di tensione si è verificato in provincia quando alcuni minori hanno rivolto insulti e sputi ai carabinieri intervenuti sul posto. Durante il confronto, uno di loro ha estratto una pistola a salve, che è stata sequestrata. Restano da chiarire i dettagli su come un minorenne sia riuscito a mettere in discussione l’autorità delle forze dell’ordine e cosa si nascondesse dietro l’arma trovata tra i giovani coinvolti. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra le forze di sicurezza locali.

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