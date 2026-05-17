Caos in provincia | sputi ai carabinieri e pistola a salve tra i minori

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di tensione si è verificato in provincia quando alcuni minori hanno rivolto insulti e sputi ai carabinieri intervenuti sul posto. Durante il confronto, uno di loro ha estratto una pistola a salve, che è stata sequestrata. Restano da chiarire i dettagli su come un minorenne sia riuscito a mettere in discussione l’autorità delle forze dell’ordine e cosa si nascondesse dietro l’arma trovata tra i giovani coinvolti. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra le forze di sicurezza locali.

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? Punti chiave Come ha fatto un minore a sfidare apertamente i carabinieri?. Cosa nascondeva la pistola a salve sequestrata a Canicattì?. Quali sostanze hanno trovato gli agenti nei vicoli del mercato?. Perché la sicurezza a Racalmuto è diventata una priorità urgente?.? In Breve Minore a Canicattì deferito per possesso di pistola a salve senza tappo rosso.. Sequestrate marijuana, hashish, cocaina ed eroina durante i controlli nel commissariato di Canicattì.. Pattugliamenti intensivi a Racalmuto per contrastare rissa, spaccio e piccoli furti locali.. Denuncia alla Procura per minorenni del sedicenne aggredito in via Pirandello ad Agrigento.. Un sedicenne già noto alle autorità ha scatenato il caos in via Pirandello ad Agrigento, sfidando apertamente i carabinieri dopo aver lanciato un bicchiere di vetro contro un portone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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