Notti di movida e follia | pistola in pugno sputi ai carabinieri e fiumi di droga

Le vie della città si sono animate con l’arrivo della movida, ma tra le persone presenti si sono verificati episodi di violenza e illegalità. Durante i controlli notturni, sono stati segnalati comportamenti aggressivi, tra cui l’uso di armi da fuoco e atti di inciviltà come sputi ai carabinieri. Inoltre, sono stati trovati e sequestrati quantità significative di droga. Le autorità hanno effettuato numerosi servizi di pattuglia e perquisizioni per contrastare queste situazioni.

Le luci della movida si sono accese, come ogni fine settimana. E sotto i riflettori dei carabinieri è finito, ancora una volta, il sottobosco di illegalità e violenza gratuita. Ad Agrigento, la notte di via Pirandello è stata segnata dalla follia di un sedicenne, già noto alle autorità, che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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