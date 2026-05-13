Venerdì piacentini | la nuova edizione parte il 19 giugno oltre 200 gli eventi Le date

Da venerdì 19 giugno a venerdì 17 luglio 2026 si terranno i Venerdì Piacentini, un festival che si svolge in cinque serate consecutive nella città. L’evento, giunto alla sua quindicesima edizione, è stato ideato e coordinato dall’associazione Blacklemon. Durante il periodo, sono previsti più di 200 eventi distribuiti tra musica, spettacoli e iniziative culturali, contribuendo a un progetto di promozione territoriale.

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