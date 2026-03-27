Il Giappone oltre la fioritura | alla scoperta del quartiere dei libri Jimb?ch? a Tokyo paradiso per i lettori

A Tokyo si trova Jimbocho, un quartiere noto per la presenza di più di 200 librerie specializzate in testi rari, libri antichi e spazi temporanei dedicati ai libri. Si tratta di un’area frequentata da appassionati e collezionisti, considerata un punto di riferimento per gli amanti della lettura e della letteratura.

Nel cuore di Tokyo, Jimb?ch? è il quartiere dei libri con oltre 200 librerie tra testi rari, antiquariato e spazi temporanei, un punto di riferimento unico per lettori e collezionisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Giappone, ecco la prima fioritura dei ciliegiLe prefetture di Kochi e Gifu, nel Giappone occidentale, hanno annunciato lunedì la prima fioritura dei ciliegi, il fiore più amato del Paese, mentre... Leggi anche: Non solo Giappone: dove e quando vedere la fioritura dei ciliegi in Italia Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giappone oltre Temi più discussi: Calendario degli eventi in Giappone: aprile e maggio 2026; Perché il Giappone suona l’allarme sul Gcap; La grande onda giapponese che ha conquistato il mondo. A Roma la mostra su Kastushika Hokusai; La Cina dopo il boom: verso un nuovo equilibrio o una stagnazione alla giapponese? – LMF. Il Giappone rilancia: incentivi oltre le sovvenzioni dirette per le Fab di memoriaIl Giappone intensifica la propria strategia di rafforzamento della produzione nazionale di semiconduttori con un'offerta mirata ai grandi produttori di memoria come Samsung Electronics e SK hynix. hwupgrade.it Giappone, bilancia commerciale in surplus a febbraio ed export oltre le atteseLa bilancia commerciale del Giappone chiude in surplus nel mese di febbraio 2026. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il ... teleborsa.it Oltre a lasciare la sua Aston Martin AMR26 a Jak Crawford nelle FP1, Fernando Alonso salterà anche il media day del Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1. Ecco perché - facebook.com facebook Il #turismo in #Giappone cresce: i viaggiatori scoprono mete oltre Tokyo e Kyoto x.com