La notizia che fosse in ospedale era circolata sui social | ecco che cosa è successo davvero

Da iodonna.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Circolano sui social voci riguardanti un presunto ricovero ospedaliero del cantante, alimentando preoccupazioni tra i suoi fan. Tuttavia, la moglie dell’artista ha smentito ufficialmente le indiscrezioni, precisando che non ci sono stati ricoveri né situazioni di emergenza legate alla salute del cantante. La comunicazione è arrivata dopo ore di discussioni e preoccupazioni diffuse online, contribuendo a chiarire la reale condizione dell’artista.

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P er Adriano Celentano nessun ricovero e nessuna emergenza di salute. Dopo ore di apprensione alimentate da una notizia circolata sui social, è stata la moglie del Molleggiato, Claudia Mori a smentire pubblicamente le indiscrezioni sulle presunte gravi condizioni di salute del cantante. «Smentisco categoricamente, Adriano non è mai stato ricoverato per nessun motivo, salvo per check-up di routin e», ha spiegato. Indicando chiaramente che quelle voci erano solo fake news. Adriano Celentano e Claudia Mori su Instagram: il dolcissimo post sul tema della vecchiaia X Leggi anche › Celentano e il ritorno in Rai: botta e risposta tra Claudia Mori e l’ad Rossi Adriano Celentano: come è nata la fake news sul ricovero. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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