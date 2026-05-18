Circolano sui social voci riguardanti un presunto ricovero ospedaliero del cantante, alimentando preoccupazioni tra i suoi fan. Tuttavia, la moglie dell’artista ha smentito ufficialmente le indiscrezioni, precisando che non ci sono stati ricoveri né situazioni di emergenza legate alla salute del cantante. La comunicazione è arrivata dopo ore di discussioni e preoccupazioni diffuse online, contribuendo a chiarire la reale condizione dell’artista.

P er Adriano Celentano nessun ricovero e nessuna emergenza di salute. Dopo ore di apprensione alimentate da una notizia circolata sui social, è stata la moglie del Molleggiato, Claudia Mori a smentire pubblicamente le indiscrezioni sulle presunte gravi condizioni di salute del cantante. «Smentisco categoricamente, Adriano non è mai stato ricoverato per nessun motivo, salvo per check-up di routin e», ha spiegato. Indicando chiaramente che quelle voci erano solo fake news. Adriano Celentano e Claudia Mori su Instagram: il dolcissimo post sul tema della vecchiaia X Leggi anche › Celentano e il ritorno in Rai: botta e risposta tra Claudia Mori e l’ad Rossi Adriano Celentano: come è nata la fake news sul ricovero. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La notizia che fosse in ospedale era circolata sui social: ecco che cosa è successo davvero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ray J Rushed to Hospital After Final Concert — Fans Fear Its Over! 1!

Sullo stesso argomento

Altro che meteorite: la scia nei cieli del Sud era un detrito spaziale, ecco cosa è davvero successoCos’è quella scia luminosa vista all’alba tra Sicilia e Campania? Per ore si è parlato di meteorite, di bolide, perfino di “misterioso oggetto” nei...

«Pensavo che il senso fosse chiaro…», Meloni su Trump alla fine deve cedere. Il caso dopo l’attacco al Papa: cosa è successo sui suoi social«Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro, ma lo ribadisco con maggiore chiarezza.

Nuova intercettazione di Sempio, com'è possibile che fosse a conoscenza del particolare del sangue? #DentrolaNotizia x.com

Saluti, Programmi! Sono tornato con la notizia che siamo riusciti a ottenere TUTTE le skin multiplayer e farle funzionare nella versione PC di TRON: Evolution! reddit

Pensavo fosse la fine del mondo. Invece sono solo io e sto bene: Michael J. Fox smentisce la notizia della sua morte data dalla CNNLa propria morte annunciata in diretta tv, mentre si è vivi e vegeti. Non è una scena da film, anche se con lui il confine è sempre sottile, ma quello che è successo davvero a Michael J. Fox, che si è ... ilfattoquotidiano.it

Striscia la Notizia si trasforma in varietà satirico e le Veline diventano sei: ecco chi sonoGiovedì 22 gennaio debutta in prima serata Striscia la notizia – La voce della presenza. Il tg satirico di Antonio Ricci torna su Canale 5 con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio ... ilfattoquotidiano.it