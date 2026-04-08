Oggi i mercati energetici europei e mondiali hanno registrato un forte calo dei prezzi del gas naturale, con contratti di riferimento che hanno toccato livelli mai visti negli ultimi giorni. Le fluttuazioni sono state rapide e intense, rispecchiando le reazioni alle ultime notizie di natura geopolitica. Questa variazione ha avuto un impatto immediato sui prezzi e sulle negoziazioni di mercato, creando un quadro in rapido cambiamento.

Oggi i mercati energetici europei e globali hanno vissuto un terremoto nei prezzi del gas naturale, con contratti di riferimento che segnano flessioni storiche e reazioni immediate alle notizie geopolitiche. Il prezzo del gas sul mercato TTF ad Amsterdam, punto di riferimento per l’Europa, è crollato di oltre il 19?%, scendendo intorno ai 43?euro al megawattora, un valore che non si vedeva da molte settimane. L’accordo Usa?Iran che riduce i timori sulle forniture. La causa principale del ribasso è l’annuncio di una tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran, collegata formalmente alla riapertura dello Stretto di Hormuz, un crocevia energetico di fondamentale importanza mondiale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Gas, poco fa la notizia che cambia tutto! Dati mai visti negli ultimi giorni

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Trump ha spiegato che l’accordo è subordinato all’accettazione da parte dell’Iran di sospendere il blocco delle forniture di petrolio e gas attraverso lo Stretto di Hormuz - facebook.com facebook

È sia vero, sia completamente fuorviante. Prezzo e quantità sono legati, naturalmente. E, naturalmente, si pianifica per tutto l’anno. Sul gas, l’estate è il momento in cui riempiamo gli stoccaggi: il livello di importazioni resta circa costante per tutto l’anno. x.com