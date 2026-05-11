Tra zaini fedi nuziali e cuffiette | tutto quello che hanno perso gli udinesi negli ultimi giorni
Negli ultimi giorni, diversi cittadini di Udine hanno segnalato di aver smarrito oggetti come zaini, fedi nuziali e cuffiette. Alcuni hanno lasciato le cose in luoghi pubblici, altri le hanno perse durante gli spostamenti quotidiani. Le persone coinvolte hanno condiviso le loro esperienze, cercando di recuperare quanto smarrito. La situazione ha portato alla luce varie perdite di oggetti di valore o affettivi avvenute nel corso delle ultime settimane.
Capita a tanti di perdere qualcosa per strada, o di appoggiare un oggetto da qualche parte per poi dimenticarselo lì. Per le vie e gli angoli di Udine non si trovano solo i classici mazzi di chiavi o portafogli, ma anche alcune chicche davvero inaspettate. Ecco la lista degli oggetti smarriti dal.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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