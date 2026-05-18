La montagna in rosa Mezzo mondo al Corno per tifare i campioni fra ’ciacci’ e grigliate

La montagna in rosa ha visto numerosi appassionati radunarsi al Corno alle Scale per seguire la tappa del Giro d’Italia. Al termine della corsa, il ciclista danese ha attraversato il traguardo con lo sguardo rivolto verso Sud, come se cercasse di intravedere la strada verso la fase conclusiva della competizione. L’affluenza di pubblico ha incluso molti tifosi che si sono sistemati tra ciacci e grigliate lungo il percorso, creando un’atmosfera vivace e festosa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui