La montagna in rosa Mezzo mondo al Corno per tifare i campioni fra ’ciacci’ e grigliate
La montagna in rosa ha visto numerosi appassionati radunarsi al Corno alle Scale per seguire la tappa del Giro d’Italia. Al termine della corsa, il ciclista danese ha attraversato il traguardo con lo sguardo rivolto verso Sud, come se cercasse di intravedere la strada verso la fase conclusiva della competizione. L’affluenza di pubblico ha incluso molti tifosi che si sono sistemati tra ciacci e grigliate lungo il percorso, creando un’atmosfera vivace e festosa.
Quando ha tagliato il traguardo dell’arrivo di tappa al Corno alle Scale, il danese Jonas Vingegaard sembrava tenere lo sguardo rivolto verso Sud, come se da lì potesse vedere all’orizzonte la passerella finale del Giro d’Italia sui Fori Imperiali. Il Nord e il Sud del mondo si sono accalcati ieri a bordo strada lungo tutta la salita che da Gaggio Montano conduce al Corno. I più numerosi erano appunto i tifosi danesi, arrivati sulle strade dell’Appennino bolognese per seguire ‘Vingego’ – così lo pronunciano – ma non solo: l’intera famiglia di Michael Valgren si è mossa in camper da Aalborg: "Se lo merita, è stato il primo danese a emergere fra quelli della sua generazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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