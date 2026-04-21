Giro d’Italia al Corno alle Scale gli eventi per la carovana rosa | aperitivi escursioni mercatini

Il Giro d’Italia si avvicina all’Appennino bolognese, con la tappa che si terrà domenica 17 maggio sul Corno alle Scale. Durante questo evento, sono previsti vari appuntamenti tra cui aperitivi, escursioni e mercatini, pensati per coinvolgere i partecipanti e i visitatori lungo il percorso. La zona si prepara ad accogliere gli appassionati di ciclismo e le attività collegate alla grande manifestazione sportiva, che attraverserà questa parte delle montagne bolognesi.

Bologna, 21 aprile 2026 — Sull’Appennino bolognese sta per tornare il grande ciclismo del prossimo Giro d’Italia, che domenica 17 maggio porterà una delle sue tappe più attese fino al Corno alle Scale, la Montagna di Bologna. La frazione, la Stage 9, partirà infatti da Cervia, in Romagna, e attraverserà tutta l’Emilia, in un percorso che idealmente unisce costa, pianura e montagna. Il tracciato coinvolgerà numerosi comuni dell’area metropolitana bolognese, tra cui Castel Guelfo, Ozzano, San Lazzaro, Pianoro, Sasso Marconi, Marzabotto, Vergato, Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere. Un attraversamento capillare che porterà la corsa rosa nel cuore dell’Appennino, rafforzando il legame tra sport e territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giro d’Italia al Corno alle Scale, gli eventi per la carovana rosa: aperitivi, escursioni, mercatini Notizie correlate Il Giro d’Italia passa per l'Appennino e fa tappa sulla vetta del Corno alle ScaleIl territorio metropolitano sarà protagonista del Giro d’Italia 2026 con l’arrivo di una tappa al Corno alle Scale, la Montagna di Bologna,... Neve al Corno alle Scale: il videoCome da previsioni, la neve è tornata a imbiancare le cime degli Appennini, dall'Emilia alla Romagna. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giro d’Italia 2026: presentata la tappa Aosta-Pila; Le tappe del Giro d’Italia 2026 nelle Nostre Alpi - Nos Alpes; Giro d'Italia 2026, la startlist in aggiornamento: Pellizzari può cercare il podio; Cambia il percorso del Giro d’Italia 2026: due modifiche sostanziali, una salita in più, chilometraggi rivisti. Giro d'Italia 2026 a Napoli, il traguardo della tappa si 'sposta' dal Lungomare al PlebiscitoDopo il grande ritorno di Napoli al Giro 2022, con la vittoria di Thomas De Gendt, negli anni successivi la tradizione dei velocisti è proseguita con Mads Pedersen, Olav Kooij e Kaden Groves, che nel ... napolitoday.it Milano, Roma, Napoli: il fascino delle grandi città, da sempre cuore del GiroLe grandi città ospiteranno il Giro d'Italia 2026: Napoli, Milano e Roma attendono la Corsa Rosa in tre tappe che promettono spettacolo non solo sportivo ... giroditalia.it Giro d’Italia a Cosenza: strade in rosa sui social, città nel caos nella realtà! I consiglieri di opposizione sono basiti davanti all’ennesima prova di approssimazione dell’amministrazione Caruso. Da stamattina Cosenza è paralizzata dai lavori di bitumazione in vi facebook #Milano: scoperta una organizzazione che gestiva un giro di escort per clienti facoltosi, ci sono molti calciatori di Gabriele Manzo x.com