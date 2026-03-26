Il 26 marzo 1936, un giovedì caratterizzato da pioggia intensa e nuvoloni, si disputò un’amichevole tra lo Spezia e la Nazionale. La partita si svolse al Picco e rappresentò un momento importante per il club ligure, che vedeva nel confronto un passo verso successi futuri. Esattamente 90 anni dopo, in una giornata con condizioni meteorologiche simili, si ricorda quell’evento che collegò il club locale ai grandi trionfi internazionali.

Il 26 marzo 1936 era un giovedì, proprio come quest’anno. Un giovedì caratterizzato da tempo pessimo, con cupi nuvoloni e pioggia battente, quasi a voler dare credito al vecchio luogo comune che vuole La Spezia perennemente sotto l’ombrello. Eppure, malgrado le avverse condizioni climatiche, quella si può definire una giornata di festa, soprattutto per gli sportivi spezzini. Al “Picco” arriva la Nazionale di Vittorio Pozzo, campione del mondo 1934 e prossima al successo alle Olimpiadi di Berlino 1936. Gli azzurri in quel momento si stavano preparando per la Coppa Internazionale con primo impegno contro la Svizzera. Lo Spezia non attraversava un periodo felice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campioni del mondo al Picco. Quell’amichevole 90 anni fa fra lo Spezia e la Nazionale lanciata verso grandi trionfi

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