La missione di Nethesis | Proteggere le pmi italiane

Negli ultimi anni, le piccole e medie imprese italiane hanno aumentato la richiesta di soluzioni di cybersecurity per difendersi dagli attacchi informatici. Le aziende del settore sottolineano come investire in sicurezza digitale sia diventato un passo obbligato, piuttosto che opzionale. La crescente attenzione verso questa tematica deriva dalla consapevolezza della vulnerabilità delle proprie reti e dati, che richiede la collaborazione con partner specializzati per rafforzare le difese.

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INVESTIRE nella cybersecurity non è più un’opzione, ma una necessità. A dirlo sono proprio le imprese, che sempre più hanno bisogno di un partner affidabile contro gli attacchi cibernetici. Fra le società italiane che si sono specializzate in questo c’è Nethesis, open company nata nel 2003 a Pesaro da un’idea di tre soci, Cristian Manoni, Filippo Carletti, Luca Bartolucci. L’intuizione è precisa: l’ open source come modello di business su un canale di partner. Nethesis ne è diventata negli anni il principale produttore italiano. La sua suite di software soddisfa tutte le esigenze della piccola e media impresa italiana, grazie a Firewall Aziendale, centralino VoIP, Collaboration Suite e Hotspot. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La missione di Nethesis: "Proteggere le pmi italiane" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento «Ecco come aiutiamo le Pmi italiane a vincere le sfide»Enosi Holding debutta nel settore fashion con il lancio di Enosi Moda, una nuova divisione dedicata allo sviluppo e alla crescita internazionale di... Google Ads per le PMI italiane: come scegliere il consulente giustoMolti imprenditori italiani si avvicinano a Google Ads con grandi aspettative e tornano indietro con conti in rosso. La missione di Nethesis: Proteggere le pmi italianeINVESTIRE nella cybersecurity non è più un’opzione, ma una necessità. A dirlo sono proprio le imprese, che sempre più ... quotidiano.net Ict, Nethesis cavalca la 'grande onda' digitaleRoma, 10 ott. (Adnkronos) - Giornata clou per il Meeting degli Eroi Digitali, l'atteso appuntamento annuale organizzato dall'azienda di Pesaro Nethesis, dedicato alla sua community di partner e ... iltempo.it