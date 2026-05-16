Ecco come aiutiamo le Pmi italiane a vincere le sfide
Un'azienda italiana si propone di supportare le piccole e medie imprese del paese nelle sfide quotidiane. Il responsabile di questa realtà ha dichiarato che il loro ruolo consiste nel collaborare direttamente con i proprietari, distinguendosi dai consulenti tradizionali. La divisione dedicata al settore moda si concentra sull’applicazione di metodi specifici e sulla creazione di sinergie tra le imprese. Questi interventi mirano a rafforzare la posizione delle aziende sul mercato.
Enosi Holding debutta nel settore fashion con il lancio di Enosi Moda, una nuova divisione dedicata allo sviluppo e alla crescita internazionale di brand italiani ad alto potenziale. Un progetto che unisce investimenti, visione industriale e valorizzazione del Made in Italy, con l’obiettivo di accompagnare le Pmi della moda in percorsi di consolidamento e apertura ai mercati globali. Ne parliamo con Angelo Strazzella, fondatore di Enosi Holding e promotore di questa nuova iniziativa che punta a creare un ponte tra creatività, impresa e sviluppo internazionale. Lei definisce Enosi Moda una piattaforma di sviluppo industriale per il fashion:... 🔗 Leggi su Laverita.info
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Fateci a pezzi la nostra piattaforma SaaS per la conformità, aiutiamo le PMI a capire quali leggi sui dati si applicano a loro e generiamo i documenti. Sito web attivo, siate brutali. reddit
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