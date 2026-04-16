Google Ads per le PMI italiane | come scegliere il consulente giusto

Molti imprenditori italiani che decidono di investire in Google Ads per promuovere le loro attività spesso si trovano di fronte a risultati insoddisfacenti. Alcuni di loro avviano campagne pubblicitarie senza una strategia chiara o senza affidarsi a professionisti del settore. In diversi casi, le spese superano i ricavi generati dalle inserzioni, portando a perdite economiche. La scelta del consulente giusto si rivela quindi un passaggio fondamentale per ottimizzare gli investimenti.

Molti imprenditori italiani si avvicinano a Google Ads con grandi aspettative e tornano indietro con conti in rosso. Non è colpa della piattaforma: è colpa di come viene usata, e di chi viene scelto per gestirla. Lo spiega bene Luigi Virginio, consulente Google Ads con certificazione Google Partner e oltre dodici anni di esperienza nella gestione di campagne per PMI, e-commerce e attività locali in Italia. In questo articolo raccogliamo i punti essenziali per orientarsi: quanto budget serve davvero, come scegliere tra agenzia e freelance, e le domande da fare prima di firmare qualsiasi accordo. Perché molte PMI italiane bruciano il budget su Google Ads.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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