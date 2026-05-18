La Cica Cream di Sephora Collection si presenta come una scelta popolare tra le basi trucco, grazie alla sua formulazione a base di Centella Asiatica. Si tratta di un fluido che si applica sulla pelle e offre proprietà nutritive. La crema viene spesso usata come base prima del trucco, grazie alla sua consistenza leggera e alle caratteristiche idratanti. La formulazione è studiata per essere adatta a diversi tipi di pelle, con l’obiettivo di preparare la pelle prima dell’applicazione del make-up.

L'ultimo ostacolo che ha reso il mio make-up un'impresa più che un piacere? La cute secca e spesso irritata. Fondamentale, quindi, trovare un prodotto per lenirla, curarla e rendere più semplice l'applicazione del fondotinta. Proprio come la Cica Cream di Sephora Collection, un fluido idratante budget friendly a base di Centella asiatica, attivo sempre più apprezzato dalla Gen Z, che punta tutto su una pelle perfetta, nutrita ma minimal. Sono bastate poche applicazioni, ma continuative per capire che, questa, oltre a essere un'ottima crema visto è anche la base make-up che cercavo da tempo. Quella che consiglio a tutti, che è diventata la mia preferita e che, da quando la uso, scatena sempre la stessa frase (e complimento): «hai una pelle bellissima!». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La migliore cica cream come base trucco è quella di Sephora

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I MIGLIORI PRODOTTI BEAUTY DEL MOMENTO con @saracosmesi

Sullo stesso argomento

Leggi anche: F1, Lando Norris: “Vogliamo una base migliore di quella attuale, da quest’anno serve un approccio diverso”

Il trucco occhi è stato l'accessorio migliore del Met GalaPer il Met Gala 2026, Andrew Bolton, il curatore del Costume Institute, ha scelto il tema Fashion Is Art.