Il trucco occhi è stato l' accessorio migliore del Met Gala

Per il Met Gala 2026, il tema scelto dal curatore del Costume Institute è Fashion Is Art. L'evento ha visto l'attenzione concentrarsi sui dettagli dei look, con particolare rilievo al trucco occhi, considerato l'accessorio più distintivo della serata. Le star hanno sfoggiato trucco elaborato e creativi, che hanno attirato l'attenzione tra gli addetti ai lavori e i media presenti. La scelta del tema ha influenzato le creazioni di makeup e stile di molti partecipanti.

Per il Met Gala 2026, Andrew Bolton, il curatore del Costume Institute, ha scelto il tema Fashion Is Art. E come ogni anno, ogni partecipante aveva la libertà di interpretare l'indicazione del Met Gala a piacimento. Bolton sa bene che questo può significare che, tra i successi, ci siano anche dei passi falsi, specialmente in questa occasione. «So che alcuni potrebbero prendere il tema alla lettera, e farsi ricamare letteralmente un dipinto sul retro del proprio outfit», aveva dichiarato il mese scorso Bolton a Sam Hine, Fashion Correspondent di GQ. «Spero che le persone daranno sfogo alla loro immaginazione». Invece di trattare i vestiti come tele bianche, alcuni uomini hanno usato i pennelli sul viso, con un effetto giocoso e stravagante che ben si addice al Met Gala, un evento che supporta proprio la Costume Art.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il trucco occhi è stato l'accessorio migliore del Met Gala In the Onyx Lobby by Carolyn Wells Mystery, Secrets & Feuds Revealed! Notizie correlate Met Gala, Sarah Paulson sfida l’1% con una banconota sugli occhi? Cosa scoprirai Come può una protesta simbolica cambiare le dinamiche del potere economico? Perché il gesto di Sarah Paulson rischia di essere solo... Odessa A'zion, al Met Gala 2026 con trucco e acconciatura fatti da sola (ma c'è una ragione)Una combo glam che le è valsa i complimenti dell'inviata di Entertainment Tonight la quale, chiedendo di più all'attrice su questa accoppiata beauty,... Contenuti e approfondimenti No make up, il trucco minimal è il nuovo trend che piace alle starDa Gigi Hadid a Margot Robbie, da Hailey Bieber a Dree Hemingway: dal red carpet del Met Gala 2026, una tendenza beauty da copiare Il make up c'è ma (quasi) non si vede. Tra le tendenze beauty più for ... tgcom24.mediaset.it Odessa A'zion, al Met Gala 2026 con trucco e acconciatura fatti da sola (ma c'è una ragione)L'attrice, intervistata sul red carpet più celebre dell'anno, ha rivelato di non essersi affidata a nessuno per il suo beauty look, ma di aver fatto tutto da sola spiegando anche il motivo ... vanityfair.it