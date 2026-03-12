F1 Lando Norris | Vogliamo una base migliore di quella attuale da quest’anno serve un approccio diverso

Lando Norris ha dichiarato che la squadra desidera una base più solida rispetto a quella attuale e che quest’anno è necessario adottare un approccio diverso. Dopo un esordio di stagione poco brillante, il pilota britannico si prepara per il Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026, che si terrà nel fine settimana sul circuito di Shanghai.

Parola d'ordine: reagire. Almeno per quanto possibile. Dopo un esordio stagionale non particolarmente positivo, Lando Norris cerca di scuotere le acque in vista del GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul circuito di Shanghai. Il detentore del titolo, così come tutto il team McLaren, spera di poter sfruttare delle condizioni più positive sul circuito cinese, consapevole del grande divario presente al momento con la Mercedes. Intervenuto nel classico media day del giovedì, il britannico ha presentato l'impegno in terra cinese rimarcando proprio questo aspetto: " Sappiamo che dobbiamo...