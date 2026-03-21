Max Verstappen ha visto sfumare la vittoria al Nürburgring Langstrecken-Serie, perdendo la seconda posizione nella classifica finale. La Mercedes AMG GT3 EVO numero 3 è stata squalificata, azione che ha modificato i risultati della gara. L’olandese, che aveva condiviso la vettura con Daniel Juncadella e Jules Gounon, non ha più potuto mantenere il suo piazzamento.

Max Verstappen ha perso la seconda affermazione in carriera nel Nürburgring Langstrecken-Serie. L’olandese aveva siglato la competizione tedesca insieme a Daniel Juncadella e Jules Gounon al volante della Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 di Winward Racing. Il quattro volte campione del mondo e la propria formazione sono stati tolti dalla graduatoria per aver utilizzato un treno di gomme extra durante le quattro ore d’azione. La Mercedes n. 3 ha infatti montato sette set contro i sei previsti per la 58. ADAC Barbarossapreis, primo effettivo evento dell’anno nell’Inferno Verde dopo la cancellazione per neve del round di settimana scorsa. Un... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen perde la vittoria al Nürburgring. Squalificata la Mercedes n. 3

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