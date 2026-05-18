La mamma di Sinner con mani sul viso per non guardare Jannik | Il problema è che io lo vedevo

Durante la finale di tennis, le telecamere hanno mostrato frequentemente la madre di Sinner con le mani sul viso, come se cercasse di non guardare. In un momento successivo, Sinner ha commentato scherzosamente che il problema era che lui riusciva a vederla dal campo, rendendo difficile per entrambi seguire l’andamento del match. L’immagine della madre che copriva il volto si è fatta notare tra gli spettatori, mentre il giocatore ha cercato di alleggerire la situazione con una battuta.

Durante la finale le telecamere hanno spesso inquadrato la mamma di Sinner con la mani sul viso per non guardare, Jannik poi ci ha scherzato su: "Il problema è che io dal campo lo vedevo pure, ed era difficile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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intervista a jannik sinner atp su sua madre e suo padre -

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