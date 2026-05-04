Pescosolido | Sinner non avrà quel problema che Alcaraz ha avuto senza Jannik Lui è fatto così
Stefano Pescosolido, ex tennista e coach di Francesco Passato, commenta il successo del numero uno al mondo dopo la finale di Madrid. Secondo l’analisi dell’ex atleta, il giocatore italiano ha dimostrato di togliere il tempo agli avversari e di avere caratteristiche che lo differenziano da altri, come il campione spagnolo. Pescosolido ha anche commentato il rapporto tra il tennista e il suo team, sottolineando che senza l’apporto di alcune figure non avrebbe avuto gli stessi risultati.
Stefano Pescosolido, ex tennis, azzurro di Davis, coach di Francesco Passato e talent di Sky Sport analizza il dominio del numero 1 al mondo dopo la finale di Madrid: "Sinner toglie il tempo, per gli avversari non c'è scampo". Ottimismo per Roma e Roland Garros.🔗 Leggi su Fanpage.it
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