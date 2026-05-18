A Bologna, una donna ha raccontato che i soldati israeliani hanno preso suo figlio durante un’operazione sulla Flotilla, descrivendo l’episodio come terribile. La donna ha detto che il ragazzo è stato portato via dai militari senza specificare ulteriori dettagli. Nel frattempo, nel centro della città, si è svolto un corteo organizzato dall’Usb per protestare contro il riarmo militare. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi attivisti e cittadini, che hanno espresso il loro dissenso con cartelli e slogan.

Bologna, 18 maggio 2026 - “Hanno catturato mio figlio. Un attacco incredibile. Ora è stato portato via dai soldati di Israele ”. A parlare è Luisa Cicognetti, madre di Alessio Catanzaro, il 30enne di Budrio che era a bordo della Global Sumud Flotilla. La nave abbordata da Israele: “È stato terribile”. Il giovane, che negli ultimi anni è stato in giro per l’Europa con un dottorato di Fisica, è partito da Siracusa il 27 aprile scorso con la missione umanitaria. Ma intorno alle 10, “la sua nave è stata abbordata. Lo abbiamo visto in diretta streaming ”. E la scena è stata spaventosa: “È stato terribile. Parliamo di un attacco incredibile ”, perché sull’imbarcazione sono saliti “soldati in assetto di guerra”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La mamma di Alessio, catturato sulla Flotilla: “Portato via dai soldati. È stato terribile”. A Bologna sfila il corteo Usb contro il riarmo

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