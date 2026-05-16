Sciopero generale Usb Romagna si mobilita contro carovita politiche di riarmo e in solidarietà con la sumud flottiglia

L’Unione Sindacale di Base di Romagna ha annunciato uno sciopero generale previsto per il 18 maggio, accompagnato da una giornata di mobilitazione nella regione. La protesta si concentra contro l’aumento dei costi della vita, le politiche di riarmo e si svolge anche in solidarietà con la flottiglia Sumud. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza indicare eventuali richieste specifiche o accordi raggiunti.

L’Unione Sindacale di Base – Usb Romagna ha proclamato uno sciopero generale per il 18 maggio e una contestuale giornata di mobilitazione territoriale. “L'organizzazione sindacale - si legge in una nota - chiama a raccolta lavoratori e lavoratrici del settore pubblico e privato, i soggetti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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